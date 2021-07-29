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Общество

“Большой разговор с Президентом” – Лукашенко 9 августа встретится с журналистами и представителями общественности

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“Большой разговор с Президентом” – Лукашенко 9 августа встретится с журналистами и представителями общественности

"Большой разговор с Президентом" состоится 9 августа. Глава государства Александр Лукашенко встретится с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества в формате открытого разговора. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Транслироваться мероприятие будет в прямом эфире. К разговору планируется пригласить несколько сотен человек. Аккредитация для белорусских и зарубежных участников открыта по электронному адресу press@president.gov.by (пресс-служба Президента Республики Беларусь) и press@bpc.by (Национальный пресс-центр Республики Беларусь).

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