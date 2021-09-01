“Большой подарок стране и городу”. Лукашенко открыл в Бобруйске новую школу

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня участие в торжественных мероприятиях в средней школе №35 Бобруйска, посвященных Дню знаний и открытию этого учреждения образования.

Глава государства признался: 1 сентября для него - особенный день и он всегда приходит на праздничную линейку с большим волнением, где бы она ни проходила - в старейшей или новой школе, техникуме или вузе, в деревне, районном центре или столице.

"Потому что помню себя и учеником, и учителем, знаю, что чувствуют в эти минуты родители, - сказал Александр Лукашенко. - У каждого из вас и у меня как Президента страны начинается очередной период в жизни со своими задачами, планами и ожиданиями. Вся Беларусь сейчас настраивается на новый рабочий ритм. Потому что дети - это главное. Именно вы, которые первый раз ступили на площадь у этого храма знаний, и те, кто готовится сегодня к самостоятельной жизни, задаете темп жизни всей нашей страны. Потому что вы основа, будущее любого государства".

Этот учебный год жители молодого микрорайона Бобруйска встречают с новой школой. Учреждение было построено менее чем за год, и его открытие, заявил Президент, это большой подарок и стране, и городу. "Мы ведь планировали открыть эту школу еще только в декабре. Но и строители, и местные власти очень старались завершить работы именно к 1 сентября. Потому что, как говорят в народе, дорога ложка к обеду. И вам, конечно, тоже было важно начать новый учебный год в новом здании. Ведь все начинается здесь, в школе. Вся наша сознательная жизнь. И жизнь города тоже. Он живет, развивается, когда, прежде всего, созданы условия для рождения, воспитания и развития детей", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко отметил: совершенствование инфраструктуры - от родильных домов, поликлиник и учреждений образования до детских площадок и спортивных стадионов - это главное, на что направлены государственные программы по развитию малых и средних городов.

Во время церемонии генеральный директор Бобруйского завода крупнопанельного домостроения Сергей Власик передал Президенту символический ключ от школы. Коллективу предприятия, как уже рассказал глава государства, понадобилось меньше года, чтобы построить этот объект. "Берегите, это стоит недешево", - обратил внимание белорусский лидер.

Александр Лукашенко в свою очередь вручил ключ "главному хранителю" - директору учреждения Татьяне Василевской. Она отметила, что новая школа соответствует всем современным требованиям. "Это еще раз доказывает, что вместе мы едины. У нас единые цели, планы, начинания", - заявила педагог.