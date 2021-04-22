Больше многодетных семей и одиноких отцов – Минтруда рассказало о трендах в белорусских семьях

В Беларуси за последние годы стало больше многодетных семей и одиноких отцов. Об этих и других тенденциях, которые характеризуют белорусские семьи и выявлены по результатам последней переписи населения, рассказала журналистам во время видеобрифинга начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Марина Артеменко.

Всего в стране насчитывается 2 млн 612 тыс. семей, из них свыше 1 млн 140 тыс. семей (44% от общего числа семей с детьми) - с детьми до 18 лет. Одного ребенка воспитывают почти 60% семей, двоих - 31,4%, троих и более - 8,7%.

"По сравнению с данными переписи 2009 года у нас снизилась доля однодетных семей и увеличилась доля семей с двумя, тремя и более детьми. Этот тренд говорит, что все меры, которые принимались в последние годы и были направлены на поддержку многодетных семей, дали свой результат", - подчеркнула Марина Артеменко. По данным Минтруда, в Беларуси насчитывается более 114 тыс. многодетных семей.

Одна из важных тенденций - рост числа неполных семей, где детей воспитывают отцы. Их число возросло с 2009 года более чем вдвое. "Это говорит о повышении ответственного отцовства. Отцы сегодня берут на себя ответственность за воспитание детей даже в случае развода, распада семьи", - подчеркнула специалист.

Выяснилось также, что семьи с детьми очень неравномерно распределены по территории Беларуси. Есть регионы, например Жлобинский район, где семьи с детьми до 18 лет составляют 32% от общего числа семей с детьми, а есть такие, где их доля не превышает 18%. Наибольшая концентрация семей с детьми до 18 лет - в Минске и областных центрах (44%).

Среди тенденций - снижение числа браков и увеличение числа разводов. Почти каждый третий развод приходится на семейные пары, прожившие в браке 5-9 лет. Среди расторгнутых браков наибольший удельный вес - 42% - приходится на пары в возрасте 30-39 лет. Как подчеркнула специалист, государство делает многое для сохранения и укрепления института семьи. В госпрограмме "Здоровье народа и демографическая безопасность" есть подпрограмма "Семья и детство", на реализацию которой за 5 лет будет направлено более Br2 млрд.

Для более детального изучения тенденций в развитии белорусских семей Минтруда регулярно проводит специальные исследования. Последнее масштабное демографическое исследование (его еще называют "первой волной") было в 2017 году - по методологии Европейской комиссии ООН "Поколения и гендер".

"В марте стартовал новый проект международной технической помощи с Фондом ООН в области народонаселения, направленный на укрепление научного и образовательного потенциала Беларуси в сфере сбора и анализа демографических данных. В рамках этого проекта планируется проведение "второй волны" значимого исследования по методологии "Поколения и гендер", - рассказала Марина Артеменко.

Получить результаты исследования планируется в 2022 году. Опрашивать будут те же 10 тыс. респондентов, которых задействовали в первую волну исследования. Это позволит получить масштабные, объективные данные о том, как изменялись семьи в Беларуси.