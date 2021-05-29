Больше бы таких людей! Виктор Малиновский, перекатчик ткани и прокладки каландрового цеха завода крупногабаритных шин

Многие шинники считают комбинат родным, практически вторым домом. Среди них Виктор Малиновский, перекатчик ткани и прокладки каландрового цеха завода крупногабаритных шин.

Виктор Анатольевич родом из деревни Гриневка Осиповичского района. Окончил мстиславское строительное училище, но по полученной специальнос­ти столяра-плотника не работал. В ДОСААФ получил права. Устроился в совхозе имени Ленина водителем. Потом был призван в армию. Служил в Группе советских войск в Германии. После службы, а было это в 1982 году, пришел на завод КГШ в каландровый цех перезарядчиком закаточных устройств. Кстати сказать, и до этого судьба сводила Малиновского с комбинатом – в 1975-м он около полугода был сбивщиком тары: раньше шинный поставлял на экспорт по всему бывшему Союзу резину, ее нужно было запаковывать в ящики, эту нехитрую работу и выполнял 18-летний парень.

Перезарядчиком Виктор Анатольевич трудился 15 лет, работал посменно. За это время не раз ходил в учениках, зато получил все возможные специальности: вальцовщика, перемотчика, стыковщика, машиниста каландра (он называется фрикционным и служит для промазки чефера и бязи). Сейчас обслуживает все три завода: с каждого из них привозят техническую ткань, без которой не обходится производство ни одной шины, Малиновский на своем универсальном каландре промазывает ее и возвращает.

Нетрудно посчитать, что стаж Виктора Анатольевича в ОАО «Белшина» – 39 лет. Как признается опытный и преданный шинник, за это время он настолько привык, что даже в выходные «рвется» на работу, кажется, словно чего-то не хватает. Вот уж поистине: привычка – вторая натура. Тем более что работу свою любит, к выполнению профессиональных обязанностей относится очень ответственно. Как говорит о подчиненном начальник цеха Виталий Горбылев, «это прекрасный человек и отличный работник, больше бы таких, мы бы жили лучше».

Руководитель так характеризует Малиновского: «трудолюбив – таких еще поискать, безотказен, дисциплинирован, обязателен, надежен, серьезно и добросовестно подходит к делу, на него всегда можно положиться, знаешь – никогда не подведет, общителен и отзывчив». Конечно же, в коллективе, который Виктор Анатольевич назвал дружным и дружеским, эксперт в своем деле пользуется заслуженным уважением, и коллеги, и руководство «один одного в беде не оставят, придут на помощь в трудную минуту», дадут дельный совет и помогут справиться с непростой ситуацией.

За почти сорок лет на производстве Малиновского за безукоризненный труд и безупречное отношение к своим обязанностям, за достигнутые в работе результаты не раз отмечали почетными грамотами (и от цеха, и от руководства завода и всего объединения, и от концерна «Белнеф­техим») и благодарностями. Из скромнос­ти всегда отказывался от портрета на заводской Доске почета. Зато заслужил преданный предприятию работник звание Почетного шинника. А в этом году опытному профессионалу в торжественной обстановке вручат знак «Почетный химик».

Сложилось у Виктора Анатольевича и семейное счастье: душа в душу живут уже 42 года с женой Анной Ивановной, которая всю профессиональную жизнь посвятила воспитанию детей – в школе совхоза имени Ленина учит ребят математике. Вместе супруги вырастили сына и дочь. Ольга с красным дипломом окончила бобруйский медицинский колледж, работает акушером в 1-й женской консультации. Андрей живет в Витебской области, трудится бригадиром на заводе по изготовлению полиэтиленовых труб. Старший внук Максим вот-вот вступит во взрослую жизнь – заканчивает 11-й класс и собирается поступать в горецкую сельскохозяйственную академию. Внучка Полина после девяти классов планирует стать учащейся Лицея БГУ. Младший внук Иван пока не задумывается о будущей профессии, а «грызет гранит» школьных наук – он второклассник.

Свободное время Виктор Анатольевич посвящает любимому занятию – рыбной ловле. Увлекается ею с детства. Причем нравится ему не только сам процесс, но и употребление в пищу улова. Самым вкусным считает карпа. Однажды поймал рыбину весом 5 килограммов 400 граммов. Приобщил дедушка к своему хобби и старшего внука: частенько вдвоем отправляются к водоемам, нередко ждут раннего утреннего клева.

Всех шинников Малиновский поздравляет с профессиональным праздником. Желает коллегам отличного здоровья, хорошей работы и достойной зарплаты. Надеется, что еще не один год будет каж­дое буднее утро пересекать проходную родного предприятия.

Ольга Хотько.