Болеем за нашу бобруйчанку Ирину Курочкину в Токио

В 1/2 финала турнира по вольной борьбе в категории 57 кг Ирина Курочкина встретится с Эвелиной Николовой из Болгарии. Поединок пройдет 4 августа в 18.50 (12.50).

Бобруйчанка Ирина Курочкина уже стартовала с победой в борцовском турнире на Олимпийских играх. В 1/8 финала она была сильнее Аншу Аншу (Индия). Совсем скоро (12.40; 06.40) - четвертьфинал.

В четвертьфинале спортсменка из Бобруйска, выступающая в весовой категории 57 кг, победила россиянку Валерию Коблову. Схватка проходила с переменным успехом. Обоюдные шансы на успех были как у одной, так и другой спортсменки, однако более рачительно ими распорядилась белоруска - 6:3.