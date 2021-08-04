Болеем за нашу бобруйчанку Ирину Курочкину в Токио
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В 1/2 финала турнира по вольной борьбе в категории 57 кг Ирина Курочкина встретится с Эвелиной Николовой из Болгарии. Поединок пройдет 4 августа в 18.50 (12.50).
Бобруйчанка Ирина Курочкина уже стартовала с победой в борцовском турнире на Олимпийских играх. В 1/8 финала она была сильнее Аншу Аншу (Индия). Совсем скоро (12.40; 06.40) - четвертьфинал.
В четвертьфинале спортсменка из Бобруйска, выступающая в весовой категории 57 кг, победила россиянку Валерию Коблову. Схватка проходила с переменным успехом. Обоюдные шансы на успех были как у одной, так и другой спортсменки, однако более рачительно ими распорядилась белоруска - 6:3.
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