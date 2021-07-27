Более Br137 млн поступило в бюджет Бобруйска

В бюджет Бобруйска поступило 137,7 млн. рублей за последние 6 месяцев. Об этом сообщили в пресс-центре инспекции Министерства по налогам и сборам по Бобруйску.

От организаций поступило 125,7 млн. рублей или 91,3% в общей сумме поступлений, от индивидуальных предпринимателей - 6,5 млн. рублей (4,7%), от физических лиц - 5,5 млн. рублей (4,0%).

Основными бюджетообразующими источниками в этом периоде являлись: подоходный налог с физических лиц – 37,9%, НДС – 18,5%, акцизы – 8,6%, налог на прибыль – 6,0%.

Всего по состоянию на 1 июля 2021 года на учете в инспекции состояло 53846 плательщиков: 2464 организаций, 5491 индивидуальных предпринимателей и 45891 физическое лицо.

При этом 26,3% в общих поступлениях в бюджет составили платежи пяти организаций, занимающих первые места в рейтинге плательщиков: ЗАО «Бобруйский бровар», СООО «Оазис Груп», ОАО «Красный пищевик», ОАО «БЗТДиА», ОАО «Бобруйский завод растительных масел».