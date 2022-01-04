Более 7,2 тысячи детей и подростков Могилевщины проведут зимние каникулы в лагерях при учебных заведениях

Продолжаются зимние школьные каникулы. На территории Могилевской области в этот период на базах учреждений общего среднего образования, дополнительного образования детей и молодежи, специализированных учебно-спортивных заведений отдохнут 7272 детей и подростков.

- Продолжительность смены составит от 6 до 9 дней (в зависимости от запросов родителей), родительская доплата ( в зависимости от возраста ребенка и продолжительности смены) - от 10 до 20 рублей, остальные средства выделены из бюджета, - рассказали в Главном управлении по образованию Могоблисполкома. - Организаторами лагерей составлены оздоровительно-образовательные программы, включающие проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных и культурно-массовых мероприятий. При благоприятных погодных условиях, многие из них будут проходить на свежем воздухе, - продолжили в управлении. – Конечно, досуг организуется и с учетом новогодних и рождественских праздников. Такой вид отдыха на каникулах очень востребован среди младших школьников, но двери учреждений образования открыты и для учащихся средней и старшей школы. На протяжении всех каникул здесь работают спортивные залы, библиотеки, комнаты игр и социально-педагогической службы.

Оздоровительные лагеря организованы с соблюдением всех санитарных, противопожарных и других требований, предъявляемых при организации детского оздоровления. В целях минимизации риска заноса и распространения инфекции COVID-19 в лагерях обеспечивается выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий, рекомендованных Минздравом и санэпидслужбой.

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