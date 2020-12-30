Более 60 поездов отклонились от графика из-за непогоды 29-30 декабря

В Беларуси 29-30 декабря наблюдались неблагоприятные погодные условия, метеорологи объявили красный уровень опасности. Стихия затронула Витебскую, Могилевскую и часть Минской области. В этих регионах зафиксированы сильные порывы ветра, обледенение проводов, а также деревьев, что привело к их падению на железнодорожные пути и отключению линий электроснабжения на отдельных участках. Общая протяженность участков, на которых отмечались сбои в электроснабжении и работе средств сигнализации и связи, составила 486 км.

"Перерывов в движении поездов не допущено. Пострадавших и повреждений подвижного состава не зафиксировано. Вместе с тем 64 пассажирских поезда следовали с отклонением от установленного графика движения. Задержка составила от 10 минут до 2 часов", - рассказали в пресс-центре.

БЖД оперативно принимает необходимые меры по устранению последствий природной стихии и восстановлению графика движения поездов. К работам привлечены более 200 работников железной дороги и 18 единиц специальной техники.

Белорусская железная дорога приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства и просит с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.