Более 509 тысяч заразившихся коронавирусом выявили в мире за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 127,87 млн, увеличившись за сутки более чем на 509 тыс. Согласно опубликованным в среду данным Всемирной организации здравоохранения, число летальных исходов возросло более чем на 8,8 тыс., превысив 2,79 млн.

По состоянию на 15:46 31 марта в ВОЗ поступили сведения о 127 877 462 инфицированных и 2 796 561 умершем. Число заразившихся увеличилось на 509 746, умерших - на 8 855.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 45% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Европу (230 467), на втором месте - Северная и Южная Америка (149 102), на третьем - Юго-Восточная Азия (63 837).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 30 030 084. Далее следуют Бразилия (12 573 615), Индия (12 149 335), Россия (4 545 095), Франция (4 510 740), Великобритания (4 341 740), Италия (3 561 012), Турция (3 277 880), Испания (3 270 825), Германия (2 808 873), Колумбия (2 389 779) и Аргентина (2 322 611).