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Более 500 литров спиртосодержащей жидкости изъяли у бобруйчанина

mogilev.mvd.gov.by 48 0

Более 500 литров спиртосодержащей жидкости изъяли у бобруйчанина

Бобруйского горисполкома по месту жительства 63-летнего местного жителя было изъято 540 литров спиртосодержащей жидкости, находящейся в 62-х пятилитровых и десятилитровых канистрах. Пенсионер хранил «спиртовой арсенал» в бане.

Как отметил исполняющий обязанности начальника ОБЭП УВД подполковник милиции Олег Мирончиков, в настоящее время по данному факту проводится проверка. В отношении бобруйчанина составлен административный протокол за хранение более пяти литров непищевой спиртосодержащей жидкости.

Данная статья предусматривает наложение штрафа в размере от десяти до ста базовых величин с конфискацией непищевой спиртосодержащей продукции.

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