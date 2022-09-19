Более 500 литров спирта изъяли у жителя Бобруйска

Более 500 литров спирта изъяли сотрудники милиции у жителя Бобруйска.

Как сообщили в УВД облисполкома, 46-летний бобруйчанин являлся «поставщиком» одной из незаконных спиртовых точек на территории города.

- В ходе осмотра места жительства и территории дачного домовладения мужчины в Глусском районе милиционерами было обнаружена и изъята спиртосодержащая жидкость общим объемом 503 литра, - отметили в ведомстве.

Назначена экспертиза, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям мужчины.