Более 500 литров спирта изъяли у жителя Бобруйска
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Более 500 литров спирта изъяли сотрудники милиции у жителя Бобруйска.
Как сообщили в УВД облисполкома, 46-летний бобруйчанин являлся «поставщиком» одной из незаконных спиртовых точек на территории города.
- В ходе осмотра места жительства и территории дачного домовладения мужчины в Глусском районе милиционерами было обнаружена и изъята спиртосодержащая жидкость общим объемом 503 литра, - отметили в ведомстве.
Назначена экспертиза, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям мужчины.
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