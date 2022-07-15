Более 50 случаев Лайм–боррелиоза зарегистрировано в Могилевской области с начала года

Ежегодно по поводу присасывания клещей в организации здравоохранения области обращается около 4 тысяч человек, сообщает mogilevnews. Нападение клещей регистрируются на всей территории Могилевской области. Каждый третий клещ инфицирован возбудителем Лайм-боррелиоза. За 6 месяцев текущего года в организации здравоохранения области обратилось около 1900 человек, каждый третий пострадавший - ребенок.

- В течение года обращения в организации здравоохранения области по поводу присасывания клещей регистрируются с марта по ноябрь. Большинство случаев (63,5%) заражения вследствие нападений клещей происходит в лесу. Пик обращений отмечался в июне и далее еще один, но менее выраженный в сентябре, что связано с активным сбором населением даров леса, - рассказала врач-эпидемиолог отделения особо опасных инфекций Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Наталья Морозова.

Самым распространенным из всех заболеваний, передающихся клещами в нашей стране является Лайм-боррелиоз. Заболевание, характеризуется поражением кожи, суставов, нервной системы, сердца, нередко принимающее хроническое, рецидивирующее течение и может привести к инвалидности.

- В 2021 году среди жителей области было зарегистрировано 159 случаев Лайм – боррелиоза, в текущем году – уже 51 случай, - продолжает Наталья Морозова. - Абсолютное большинство заболевших взрослые- 98%. Важно отметить, что все заболевшие профилактически антибактериальные препараты не принимали ( сделать это необходимо в первые 72 часа от момента присасывания клеща). По расчетам только за 6 лет в Могилевской области благодаря профилактическому назначению антибактериальных препаратов при обращении пациента по поводу укуса клеща предотвращено более 8 тысяч случаев заболеваний Лайм – боррелиоза.

Алгоритм действий при укусе клеща:

- при обнаружении присосавшегося клеща его необходимо в кратчайшие сроки удалить в любом территориальном медицинском учреждении или самостоятельно (с помощью хлопчатобумажной нити или пинцета);

- место присасывания обработать йодом или другим спиртовым раствором;

после удаления клеща необходимо обязательно обратиться в территориальную поликлинику к врачу-инфекционисту (или участковому терапевту, педиатру) для назначения профилактического лечения и дальнейшего наблюдения, так как максимальный эффект профилактики достигается в том случае, если прием антибиотиков начат в первые 72 часа после укуса клеща;

- нельзя обрабатывать присосавшегося клеща различными маслянистыми веществами (маслом, кремом и т.п.) и агрессивными жидкостями (бензином и т.п.) во избежание попадания содержимого кишечника клеща в рану.

Где можно исследовать клеща?

Исследования клещей проводятся на платной основе. Снятого клеща, при желании, можно доставить для исследования на наличие возбудителей Лайм-бореллиоза и клещевого энцефалита в Могилевский облЦГЭиОЗ (Могилев, ул. Гришина,82 (каб.107); с 8 до 13 и с 14 до 17 часов в будние дни; телефон (8-0222) 62-34-06). Результат выдается в течение 3

рабочих дней.

Также выявление РНК/ДНК возбудителя инфекций, передающихся иксодовыми клещами методом ПЦР проводится в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии (Минск, ул. Филимонова, 23; телефон для справок (8-017) 374-24-41). Результат выдается в течение 2 рабочих дней.

Профилактика

Для предотвращения укусов клещей соблюдайте правила личной защиты:

- носите одежду, закрывающую все участки тела, а также головные уборы,

- применяйте акарицидных и акарицидно-репеллентных средств для обработки верхней одежды и снаряжения,

- каждые два часа проводите само- и взаимоосмотры, обращая особое внимание на швы, карманы, складки,

- тщательно осматривайте дары леса и цветы, принесенные из леса – с ними вы можете занести в дом клеща,

- помните, что клещ может переползти на человека и с домашних животных. Поэтому собак следует выгуливать на поводке и на специальных площадках для выгула животных. Для защиты животного от нападения клещей необходимо применяйте ошейники, обработанные репеллентами, акарицидные капли, которые втираются в холку животного и пр.