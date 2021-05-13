Более 50 человек погибли на пожарах в Могилевской области с начала года

За четыре месяца в Могилевской области произошло 309 пожаров - погибли 52 человека, 18 человек были травмированы. Об этом сообщила старший инспектор областного управления МЧС Ольга Нехороших.

- Неосторожность при курении – по-прежнему одна из основанных причин пожаров и гибели людей от них, - отмечают спасатели. -Во избежание трагических последствий,не оставляйте открытый огонь - горящие свечи, газовые плиты, печи, костры без присмотра. Не курите в постели, гасите окурок до последней искры в пепельнице. Не оставляйте спички и зажигалки в доступном детям месте.