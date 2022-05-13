Более 320 тыс.рублей предъявлено к уплате частной стройорганизации из Бобруйска за незаконную схему минимизации налоговых обязательств

Более 320 тысяч рублей предъявлено к уплате по результатам выборочной проверки частной строительной организации из Бобруйска, в ходе которой выявлена схема незаконной минимизации налоговых обязательств.

- В ходе проверки данного ООО установлено отнесение проверяемым субъектом в состав затрат, учитываемых при налогообложении, стоимости субподрядных строительно-монтажных работ, которые субподрядчиками фактически не выполнялись, а выполнялись работниками самого ООО, - рассказали в пресс-центре инспекции МНС Республики Беларусь по Могилевской области. - Кроме того, сумма вознаграждения индивидуальному предпринимателю за субподрядные строительно-монтажные работы, которые фактически выполнялись им в качестве работника ООО, признана доходом физлица, источником которого является ООО, в связи с чем из выплаченной ему, как налоговому агенту, суммы дохода предъявлен к уплате подоходный налог с физлиц.

Проверкой произведена корректировка налоговой базы по налогам на прибыль и подоходному с физлиц. Также при проведении проверки установлены факты выдачи директору организации из кассы под отчет наличных денежных средств. При этом документы, подтверждающие их расходование на хознужды организации, проверке представлены не были.

По результатам проверки денежные средства в сумме 6,5 тысячи рублей признаны доходом, полученным директором организации, и, соответственно, организации как налоговому агенту предъявлен к уплате подоходный налог с физлиц. По результатам проверки, с учетом иных нарушений, предъявлены к уплате налоги и пени в сумме более 329 тысяч рублей.

Справочно

В соответствии с положениями пункта 4 статьи 33 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее – НК) по результатам проверки подлежат корректировке налоговая база и (или) сумма подлежащего уплате (зачету, возврату) налога (сбора) при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

- установление искажения сведений о фактах (совокупности фактов) совершения хозяйственных операций, об объектах налогообложения, подлежащих отражению плательщиком в бухгалтерском и (или) налоговом учете, налоговых декларациях (расчетах), а также в других документах и (или) информации, необходимых для исчисления и уплаты налогов (сборов);

- основной целью совершения хозяйственной операции являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет, возврат суммы налога (сбора). Особенности отнесения действий или событий к хозяйственным операциям, основной целью совершения которых являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет, возврат суммы налога (сбора), устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь;

- отсутствие реальности совершения хозяйственной операции (включая случаи, когда фактически не поступил товар (нематериальные активы), не выполнены работы, не оказаны услуги, не переданы имущественные права).

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