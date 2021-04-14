Более 3 тысяч деревьев высадят профсоюзы Могилевщины на республиканском субботнике

Более 3 тысяч саженцев елей и лип на участке в 2 гектара высадят профсоюзные работники Могилевской области 17 апреля во время проведения республиканского субботника.

Как сообщили в Могилевском областном объединении профсоюзов, вмероприятии примут участие около 40 человек: представители облобъединения и 14 областных организаций отраслевых профсоюзов. Они будут работать на территории Заходского лесничества Могилевского района, расположенного примерно в 30 км от областного центра. Материалы к посадке, молодые ели и липы, предоставит Могилевский лесхоз.

- Профсоюзные работники ежегодно принимают участие в республиканском субботнике и с удовольствием вносят свой посильный вклад в благоустройство нашего родного края, своей малой родины, – отметили собеседники. - Представители профсоюзного движения будут трудиться 17 апреля на всей территории области. В ходе проведения субботника они обустроят воинские захоронения, мемориальные комплексы и братские могилы, приведут в надлежащее состояние объекты и территории населенных пунктов. К примеру, специалисты областного комитета Белорусского профсоюза работников АПК облагородят памятный знак «Воин и партизанка» в деревне Николаевка-2 Могилевского района.