Более 244 тыс. иностранцев посетили Беларусь по безвизу
1 0
Более 244 тыс. иностранцев посетили Беларусь по безвизу. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете.
По информации Госпогранкомитета, с 15 апреля в Беларусь без визы проследовали 156 563 гражданина Литвы, 61 448 граждан и 18 768 неграждан Латвии. Кроме того, с 1 июля возможностью посетить Беларусь по безвизовому режиму воспользовались 7582 гражданина Польши. Всего с начала действия безвиза Беларусь посетили более 244 тыс. иностранцев.
Подробная информация о безвизовом посещении Беларуси размещена в специальном разделе интернет-портала Госпогранкомитета и в мобильном приложении "Граница Беларуси".
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
Более 244 тыс. иностранцев посетили Беларусь по безвизу
-
В Лондоне завершилась церемония публичного прощания с королевой Елизаветой II
-
Турция в ближайшее время планирует оплачивать 25% российского газа в рублях
-
Столица Казахстана вернула прежнее название
-
Выступление Президента Беларуси Александра Лукашенко на заседании Совета глав государств ШОС в Самарканде