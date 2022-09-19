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Более 244 тыс. иностранцев посетили Беларусь по безвизу

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Более 244 тыс. иностранцев посетили Беларусь по безвизу

Более 244 тыс. иностранцев посетили Беларусь по безвизу. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете.

По информации Госпогранкомитета, с 15 апреля в Беларусь без визы проследовали 156 563 гражданина Литвы, 61 448 граждан и 18 768 неграждан Латвии. Кроме того, с 1 июля возможностью посетить Беларусь по безвизовому режиму воспользовались 7582 гражданина Польши. Всего с начала действия безвиза Беларусь посетили более 244 тыс. иностранцев.

Подробная информация о безвизовом посещении Беларуси размещена в специальном разделе интернет-портала Госпогранкомитета и в мобильном приложении "Граница Беларуси".

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