Более 244 тыс. иностранцев посетили Беларусь по безвизу. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете.

По информации Госпогранкомитета, с 15 апреля в Беларусь без визы проследовали 156 563 гражданина Литвы, 61 448 граждан и 18 768 неграждан Латвии. Кроме того, с 1 июля возможностью посетить Беларусь по безвизовому режиму воспользовались 7582 гражданина Польши. Всего с начала действия безвиза Беларусь посетили более 244 тыс. иностранцев.

Подробная информация о безвизовом посещении Беларуси размещена в специальном разделе интернет-портала Госпогранкомитета и в мобильном приложении "Граница Беларуси".