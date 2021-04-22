Более 2 тысяч киберпреступлений зарегистрировано в Могилевской области в прошлом году

Более 2 тыс. киберпреступлений зарегистрировано в Могилевской области за прошлый год. Об этом во время брифинга сообщил первый заместитель начальника УВД Могилевского облисполкома Александр Германович.

"Сейчас наблюдается рост числа киберпреступлений. Так, за 2020 год на территории Могилевской области зарегистрировано 2211 киберпреступлений, а за первый квартал текущего года - уже 683", - отметил Александр Германович.

По его словам, основным фактором, который способствует совершению подобных преступлений, является доверчивость людей, которые зачастую сами дают мошенникам все сведения о себе или добровольно следуют инструкциям злоумышленников. "Достаточно редки случаи, когда кто-то использует специальные технические навыки, чтобы получить деньги. Нередко у людей списываются со счетов большие суммы денег", - подчеркнул он.

Начальник управления по противодействию киберпреступности УВД Роман Романенко рассказал на брифинге о распространенных способах совершения таких преступлений. "Самый распространенный - вишинг. Только за 3 месяца текущего года в области зарегистрировано 335 таких преступлений. Суть в том, что вам звонят якобы из банка и вводят в заблуждение. Узнают реквизиты банковской карты или личные данные, с использованием которых и совершается хищение денежных средств, - отметил Роман Романенко. - В первую очередь мы рекомендуем не передавать никакой информации, если вам поступают подобные звонки. Лучше сразу прекратить разговор и ни под каким предлогом не сообщать никакой информации о себе и своей платежной карте".

Еще один способ мошенничества - фишинг. "Это рассылка сообщений в социальных сетях, мессенджерах, форумах якобы от имени друзей или даже администрации сайта с вложением "фишинговой ссылки". Он практикуется на интернет-площадках по продаже товаров: злоумышленники отправляют фишинговую ссылку, после открытия которой пользователю необходимо заполнить реквизиты банковской карты для доставки, к примеру, ранее заказанного товара в интернет-магазине или для подтверждения получения платежа. В подобных случаях настоятельно не рекомендуется переходить по ссылкам, а тем более переводить денежные средства", - подчеркнул Роман Романенко.