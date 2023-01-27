Более 2 тыс. участников собрал патриотический марафон «Дорогами родной земли» в Могилевской области

В Могилевской области подведены итоги профсоюзного патриотического марафона "Дорогами родной земли". Об этом рассказал председатель Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий Павел Жуйков.

"Патриотический марафон был объявлен в прошлом году и приурочен к Году исторической памяти, - отметил Павел Жуйков. - Во время его проведения первичные профсоюзные организации отправлялись в туристско-экскурсионные поездки по Беларуси, в ходе которых посещали знаковые объекты исторического и культурного наследия. Инициатива нацелена на приобщение работников предприятий к богатейшей истории нашей страны, формирование бережного и уважительного отношения к национальной культуре. Во время таких поездок также посещались места воинской доблести и славы. Участники отдавали дань памяти и уважения героическому прошлому нашего народа, склоняли головы у обелисков и мемориалов, свидетельствующих о мужестве и стойкости наших предков".

По словам Павла Жуйкова, патриотический марафон нашел живой отклик в трудовых коллективах. В нем приняли участие более 2 тыс. человек. Туристско-экскурсионные маршруты проходили по всей стране. Вернувшись из поездок, участники марафона делились своими впечатлениями с коллегами. "Марафон стал одной из форм туристско-краеведческой работы среди наших членов профсоюза, которая, безусловно, будет продолжена и в этом году, - подчеркнул председатель областной организации отраслевого профсоюза. - Для сохранения наших ценностных и цивилизационных ориентиров необходимо, чтобы как можно больше жителей страны обратилось к истокам белорусской государственности, отечественной истории и культуры".