Более 2,5 тыс. нетрезвых водителей задержаны в Могилевской области в 2020 году

В Могилевской области в 2020 году задержаны более 2,5 тыс. нетрезвых водителей. Об этом сообщил начальник УГАИ УВД Могилевского облисполкома Виктор Ротченков во время пресс-конференции по итогам 2020 года.

"В прошлом году на территории региона задержаны более 2,5 тыс. нетрезвых водителей. Свыше 100 из них - за повторное вождение в таком состоянии. Всего в области совершено 51 ДТП по вине водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. В них погибли 15 человек, еще 49 травмированы. Не меньшую опасность на дороге представляет нетрезвый пешеход. По вине таких участников дорожного движения произошло 20 аварий, в которых 11 человек погибли и 9 травмированы, - рассказал Виктор Ротченков. - Сотрудники ГАИ ведут серьезную работу по недопущению нетрезвых людей к управлению транспортными средствами. Проводятся рейды, большую помощь оказывают и неравнодушные граждане, которые обращают внимание на подозрительное движение машины на дороге. Люди должны понимать, что проезжая часть - зона повышенной опасности. Находиться на дороге в качестве водителя, пешехода или велосипедиста в состоянии алкогольного опьянения недопустимо, потому что напрямую угрожает жизни и здоровью окружающих людей".

По словам Виктора Ротченкова, аварийность в 2020 году сохранилась на уровне 2019 года. В области зарегистрировано 408 ДТП, в которых 57 человек погибли, 452 получили травмы. С участием детей и подростков произошло 49 ДТП, в которых 1 ребенок погиб и 52 получили травмы. "Взрослые должны понимать, что поведение ребенка у проезжей части невозможно предугадать, потому необходимо проявлять максимальное внимание. Если же ребенок находится в машине, нужно соблюдать все правила безопасной перевозки детей в специальных удерживающих устройствах", - подчеркнул Виктор Ротченков.

Для безопасности пешеходов в Могилеве устанавливают дополнительное освещение на пешеходных переходах. "Несмотря на то, что сейчас в городе по большей части установлено светодиодное освещение, мы видим, что светосилы фонарей для обеспечения безопасности пешеходов не хватает. Поэтому стараемся устанавливать дополнительное освещение на нерегулируемых пешеходных переходах, - отметил Виктор Ротченков. - В течение прошлого года в Могилеве на некоторых улицах города дорожное движение было реорганизовано. В большей степени это нужно было для недопущения образования заторов в городе и создания более комфортных условий для передвижения. Изменения коснулись улицы Якубовской, где на некоторых участках изменили количество полос для движения, кардинально поменяли работу некоторых светофоров. Теперь в пиковое время там нет заторов. Работы в этом направлении будут продолжаться и в этом году".