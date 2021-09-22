Более 1,6 тыс. квартир построили в Могилевской области в этом году

Более 1,6 тыс. квартир построили в Могилевской области за январь - август. Такая информация размещена на сайте Могилевского облисполкома.

"В январе - августе 2021 года в Могилевской области организациями всех форм собственности построено 1640 новых квартир. Введено в эксплуатацию 150,2 тыс. кв.м общей площади жилья", - отметили в облисполкоме.

Для граждан, которые состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, за это время построено более 59 тыс. кв.м - это более 39% введенного жилья. В том числе с использованием госсподдержки было возведено почти 53 тыс. кв.м.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию более 43 тыс. кв.м жилья - это почти 29% ввода по региону.