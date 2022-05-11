Более 1,3 тыс. нарушений ПДД выявили за прошедшие выходные в Могилевской области

Более 1,3 тыс. нарушений ПДД выявлено за прошедшие выходные в Могилевской области. Об этом сообщили в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.

За прошедшие выходные дни в регионе зарегистрированы 4 ДТП, в которых 1 человек погиб и 5 получили травмы. Сотрудниками ГАИ области задержаны 20 пьяных водителей и 46 бесправников, 127 пешеходов привлечены к административной ответственности за нарушения ПДД, 40 из которых находились в нетрезвом состоянии.

Так, в двух ДТП за 8 мая травмированы 4 человека. В 19.50 в Бобруйском районе 57-летний водитель автомобиля ВАЗ, двигаясь по второстепенной дороге со стороны агрогородка Телуша, не уступил дорогу водителю Volkswagen, который ехал по главной автодороге Минск - Гомель. В результате ДТП пассажиру автомобиля Volkswagen и двум пассажирам ВАЗа причинены травмы, с которыми они госпитализированы.

Второе ДТП произошло в Горецком районе в 20.45. 49-летний водитель Citroen двигался на 15-м км автодороги Маслаки - Шепелевка. На закруглении дороги он не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет. Мужчина с травмами госпитализирован.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости уступать дорогу автомобилям, движущимся по главной дороге, а также о правильном выборе скорости, об осторожности и внимательности за рулем.