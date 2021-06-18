Бойцы строительного студенческого отряда имени Героя Советского Союза Т.П. Бумажкова трудятся на месте будущей школы №35

Сегодня на социально значимом объекте работает 20 бойцов строительного отряда. Среди них – Борис Канода, учащийся строительного колледжа. Парень оканчивает первый курс, решил потрудиться на благо города и заработать первые деньги. Уже успел получить полезные навыки.

– Захотелось внести свой вклад в город. Приятно, что я причастен к строительству этого здания. Будет, что рассказать детям, – говорит парень.

Бойцы строительного отряда выполняют подсобные работы. Их рабочий день длится с 8.00 до 16.00. Есть часовой обеденный перерыв. Трудиться они будут до 30 июня.

К слову, на сегодня строительство будущей средней школы №35 выполнено на 70 процентов. Закончен монтаж всех блоков. Ведутся кровельные и отделочные работы. Генеральным подрядчиком выступает Бобруйский завод крупнопанельного домостроения. Всего на объекте трудятся около 700 рабочих из субподрядных организаций.

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