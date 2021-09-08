Богдан: грипп в Беларуси пока не циркулирует, но к нему нужно готовиться

Грипп в Беларуси пока не циркулирует, но к нему нужно готовиться, заявила журналистам первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.

"У нас фактически ежедневно идет мониторинг тех вирусов, которые циркулируют в нашей стране. Грипп на сегодня не циркулирует, но это не значит, что нам не нужно к нему готовиться. Минздрав закупил вакцину против гриппа. Нам обязательно нужно совместить сезонную вакцинацию против гриппа с продолжающейся прививочной кампанией против коронавирусной инфекции. По расчетам наших специалистов - и эпидемиологов, и ведущих инфекционистов - в любом случае мы должны подготовиться к возможному приходу в нашу страну гриппа параллельно с коронавирусом", - сказала Елена Богдан.

Что касается коронавирусной инфекции, подъем заболеваемости ожидаем. "Вчера было интересное заявление ВОЗ о том, что мир находится на определенном плато по заболеваемости коронавирусом, но это плато высоких цифр. У нас на сегодня нет такого плато высоких цифр, но мы видим увеличение заболеваемости. Это ожидаемо - пришел штамм дельта", - объяснила первый заместитель министра.

По ее словам, за летнее время система здравоохранения подготовилась к подъему заболеваемости: нарастили запасы лекарственных средств, СИЗов, значительно увеличено количество точек подачи кислорода. "Мы дали отдохнуть нашему персоналу - люди максимально смогли уйти в отпуск во время периода, когда отмечался низкий уровень заболеваемости", - сказала Елена Богдан.

Более того, в последние несколько месяцев оказание медицинской помощи было централизовано на областном и межрайонном уровнях. Центральные районные, городские больницы Минска и областных центров работали на оказание плановой медицинской помощи. "Это является одной из особенностей нашей системы здравоохранения, что даже на высоких цифрах мы не останавливали плановую медицинскую помощь пациентам", - добавила первый заместитель министра.

Давать прогнозы касательно того, как в стране будет развиваться ситуация с коронавирусом, Елена Богдан не стала. "К сожалению, коронавирус за полтора года, которые мы с ним живем, показал, что прогнозы строить - абсолютно неблагодарное дело. Инфекция очень непредсказуема в плане эпидемиологических законов, к которым мы привыкли. Наша задача - обеспечить готовность системы", - заключила она.