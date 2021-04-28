Богатырка или будёновка? Выставка обмундирования проходит во Дворце искусств

С 26 апреля в выставочном зале ГУК «Дворец искусств г.Бобруйска» проходит выставка обмундирования Рабоче-крестьянской Красной армии, Красной армии, Советской армии и Афганистана клуба военно-исторической реконструкции 1941-1945 гг. «Бобруйский рубеж».

На выставке представлены подлинные предметы военной формы одежды и снаряжения Красной Армии в разные периоды ее существования. Также в экспозиции можно увидеть различные предметы утвержденного армейского имущества: фляжки, подсумки и другие предметы военного обихода.

Члены клуба военно-исторической реконструкции 1941-1945 гг. «Бобруйский рубеж» проводят для посетителей экскурсию, приводят исторические справки об экспонируемых предметах. Создать атмосферу погружения в прошлое помогает созданный антураж: экскурсоводы в форме Красной армии, развернутые походные военные палатки, плакаты, предметы армейского обихода.

Эта недолгая по продолжительности, но насыщенная выставка представляет героические страницы Красной армии, развитие и поиск нового в обмундировании, которое явилось определенным шагом на пути создания регулярных вооруженных сил.