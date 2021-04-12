«Бобруйскжилкомхоз» проводит процедуру переговоров по выбору подрядной организации для ремонта дорог
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Государственное объединение «Бобруйскжилкомхоз» информирует о проведении процедуры переговоров по выбору подрядной организации для выполнения работ по текущему ремонту улично-дорожной сети в г. Бобруйске по ул. Интернациональной, пр-ту Георгиевскому, пр-ту Строителей.
По вопросам участия в процедуре обращаться: ГО «Бобруйскжилкомхоз», г. Бобруйск ул.Социалистическая, 46/54. Тел. 8(0225)70-76-44.
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