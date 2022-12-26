Бобруйского милиционера благодарит гостья города

В редакцию нередко обращаются люди, которые хотят искренне выразить благодарность сотрудникам различных структур за внимательность и участливость. На днях в очередной раз мы убедились в том, что наш город полон настоящих профессионалов и неравнодушных к своему делу людей. Вот история Галины Тимофеевны, которая приехала из России в гости к родственникам.

«Недавно случай свел меня с удивительным человеком, о котором хочется рассказать жителям Бобруйска. Это оперуполномоченный отделения уголовного розыска отдела милиции Ленинского УВД Бобруйского ­горисполкома старший лейтенант Владислав Горшков. Я не местная. Город знаю плохо. В маршрутке, номер которой не запомнила, обронила кошелек с деньгами и банковской картой. Не верила, что моя пропажа найдется. Но спустя несколько дней все-таки зашла в дежурную часть на улице Гоголя узнать, не приносил ли кто кошелек. И там меня «взяли в оборот» по полной. Стали спрашивать, где, когда, при каких обстоятельствах я потеряла кошелек. А в голове крутилась мысль: все бессмысленно, все расспросы – пустая трата времени.

Но оперуполномоченный проявил невероятные упорство и настойчивость в достижении положительного результата. Он опросил водителей маршруток разных направлений, свидетелей, просмотрел сотни гигабайтов видеозаписей с уличных видеокамер. Работа была проделана огромная. Результат оказался положительным – кошелек нашелся. Мне это показалось чудом. Вот оно, очевидное и невероятное рядом. Рядом с нами живет и работает такой человек. Выполняя четко, со знанием дела свою работу, Владислав Горшков верит в положительный результат и упорно идет к цели. Спасибо огромное Вам за проявленную чуткость и проделанную работу! С уважением, пенсионер Галина Тимофеевна».