«Бобруйский завод биотехнологий». Завод с отличными перспективами

История этого производства началась в мае 1932-го, когда на первой Всебелорусской конференции по химизации сельского хозяйства было принято решение о проектировании и строительстве Бобруйского гидролизно-спиртового завода. В апреле 1936-го он был построен и сдан в эксплуатацию. В качестве сырья предусматривалось использование отходов лесопиления и деревообработки – щепы и опилок. 1 мая этого же года была получена первая продукция – гидролизный этиловый спирт...

Сегодня государственное предприятие «Бобруйский завод биотехнологий» – это крупнейший в стране производитель спирта этилового ректификованного технического и из пищевого сырья, двуокиси углерода жидкой, газообразной и твердой, брикетов топливных, биотехнологической продукции для сельского хозяйства, товаров бытовой химии, таких как автомобильные стеклоомыватели и охлаждающие жидкости. Кроме того, завод реализует барду зерновую и ее осадок, являющиеся ценнейшим ­белково-витаминным кормом для крупного рогатого скота.

Из года в год, как на любом успешном, перспективном, развивающемся предприятии, здесь появляются новинки. Их количество (от 1-2 до 4-5) зависит от запросов рынка и финансовых возможностей. Разработкой занимаются служба новых технологий и производственно-технический отдел. Перед постановкой «на конвейер» опытные образцы проходят испытания в лаборатории. О том, производство какой продукции освоено в ушедшем году, и о перспективах на ближайшее будущее рассказал заместитель директора по инновациям Владимир Матюшевский.

Среди прошлогодних ноу-хау следует назвать нашатырный спирт для бытового применения. Наверное, не все знают, но с помощью этого средства можно довести до блеска стекла, зеркала, хрусталь, стеклянную посуду и ювелирные украшения; очистить жир с решеток газовой плиты; вывести пятна с одежды, ковров и мебельной обивки; повысить пеноотделение стирального порошка; избавиться от неприятных запахов (к примеру, в холодильнике); удалить мыльные отложения в ванне или раковине; освежить кафельную плитку; отогнать моль; вернуть белый цвет кроссовкам; снять зуд от укусов насекомых; уничтожить тлю; потравить комаров; стимулировать рост растений… Кстати, последний способ применения очень привлекает дачников, которых немало как в городе, так и по всей стране в целом. В 2022-м на заводе произвели 50 тысяч литров средства. В этом году уже возобновили производство. Надеются, что популярной жидкости изготовят намного больше.

Есть конкретные планы и на 2023-й. Завод биотехнологий давно сотрудничает с институтом биоорганической химии Национальной академии наук. Продуктом совместной работы стал препарат «Эпин» на основе природных стероидов, призванный стимулировать рост растений. К его выпуску уже приступили.

Еще на предприятии осваивают производство лигнина очищенного. Его можно использовать в качестве наполнителя при изготовлении ветеринарных препаратов и биологически активных добавок. Раньше это вещество было производственным отходом. Сейчас с помощью специальных манипуляций природный полимер очистят до необходимой кондиции.

До 2023-го завод выпускал спирт этиловый из пищевого сырья с содержанием этанола 96,3-96,5%. В этом году завод надеется приступить к производству спирта этилового фармацевтического, в котором процентное содержание этого органического соединения будет не менее 99,5%.

С первых лет существования предприятия непрерывно велись работы по защите окружающей среды: по снижению выбросов в атмосферу, совершенствованию очистки сточных вод, утилизации промышленных отходов. И в наши дни этому аспекту придается немаловажное значение.

Выпускать качественную и востребованную продукцию и внедрять в производство новинки получается не только благодаря современному высокотехнологичному оборудованию, но и, в первую очередь, благодаря усилиям и знаниям людей, которые трудятся на заводе. И хотя коллектив здесь небольшой – около 500 человек, все работники – квалифицированные специалисты, грамотные, сознательные, дисциплинированные. Это особенно важно, ведь производство непростое, еще и взрыво- и пожароопасное.

Отрадно, что трудовой коллектив можно назвать сплавом опыта (на предприятии есть люди, сохраняющие верность ему больше трех десятков лет) и молодости. Значит, у завода отличные перспективы: сюда приходят молодые специалисты, учатся у старших коллег, закрепляются на рабочих местах, следовательно, впоследствии станут профессионалами своего дела и смогут передать полученные знания и умения следующим поколениям заводчан. К слову, основными «поставщиками» кадров для предприятия являются БГУ, БГТУ, академия ветеринарной медицины, бобруйский ­механико-технологический колледж…

Условия для работников созданы хорошие. Есть общежитие для иногородних и бобруйчан, не имеющих собственного жилья. Постоянно проводятся работы по улучшению бытовых помещений, в столовой удешевленное питание. В 1996-м был построен спортивный комплекс, в котором бесплатно можно заняться игровыми видами спорта, «поработать» над фигурой в тренажерном зале, поиграть в настольный теннис или бильярд. Еще профком оплачивает абонементы в бассейн в ВСК «Лесной» и на занятия в фитнес-клубе «Ева».

Все это лишь способствует укреплению в сплоченном коллективе благоприятного психологического климата, который руководство старается поддерживать.

Ольга Хотько,

фото из архива редакции