Бобруйский спортсмен Витас Гарцуев – бронзовый призер юниорского чемпионата Европы по боксу
bobruisk.by 32 0
В столице Грузии Тбилиси завершился чемпионат Европы среди юниоров. В турнире участвовало около 335 спортсменов из 29 стран.
На счету белорусских спортсменов 3 бронзовые награды. Одну из них завоевал бобруйский спортсмен Витас Гарцуев (50 кг). На пути к пьедесталу он выиграл у венгерского, грузинского и армянского боксеров, но в полуфинале уступил сопернику из Украины.
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