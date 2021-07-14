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Спорт

Бобруйский спортсмен Витас Гарцуев – бронзовый призер юниорского чемпионата Европы по боксу

bobruisk.by 32 0

Бобруйский спортсмен Витас Гарцуев – бронзовый призер юниорского чемпионата Европы по боксу

В столице Грузии Тбилиси завершился чемпионат Европы среди юниоров. В турнире участвовало около 335 спортсменов из 29 стран.

На счету белорусских спортсменов 3 бронзовые награды. Одну из них завоевал бобруйский спортсмен Витас Гарцуев (50 кг). На пути к пьедесталу он выиграл у венгерского, грузинского и армянского боксеров, но в полуфинале уступил сопернику из Украины.

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