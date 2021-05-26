Бобруйский художественный музей приглашает на интерактивный выставочный проект “Игры стран мира”

Интерактивная выставка «Игры стран мира» - это оригинальный проект, который отличается высокой экологичностью (все элементы изготовлены из натуральных и качественных материалов, в основном - из дерева) и исключительной демократичностью: можно приходить с семьей, коллегами, друзьями, в гордом одиночестве - довольны останутся все. Возраст, статус, настроение - не помеха в игре, ведь вся прелесть игрового процесса как раз в том, что мы расслабляемся, увлекаемся, загораемся, другими словами - просто наслаждаемся, и при этом незаметно для самих себя получаем новые знания, умения, навыки, то есть учимся. А, как известно, век живи - век учись, следовательно, век живи - век играй.

Поговаривают, что игры древнее человечества, ведь это действо знакомо и представителям животного мира. Что касается людей, они играли на заре цивилизации (мальчики - в войну, девочки - в мяч, если верить некоторым сохранившимся наскальным рисункам), в Средневековье, когда игры были под запретом (что не мешало дамам и господам втайне предаваться игре в кости, шахматы, триктрак и тремерель), а уж Новое время и современность можно смело назвать золотым веком игр. При этом их география охватывает весь земной шар (кроме Антарктиды разве что, но это не точно), и почти каждая страна может похвастать игрой, которую считает «своей» и которой гордится почти так же, как любимым блюдом национальной кухни. Вас ждет «меню» игр из разных уголков планеты, на любой вкус и темперамент.

Стоимость билетов:

для взрослых - 6 рублей;

для детей (от 3 до 16 лет) – 4 рубля;

для студентов, пенсионеров, многодетных родителей – 4 рубля;

дети до 3 лет, дети-сироты, инвалиды 1 и 2 группы, ветераны ВОВ - бесплатно.