Бобруйский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям поздравляет граждан пожилого возраста и напоминает о безопасности

Уважаемые граждане почтенного возраста!

МЧС заботится о вашей безопасности!

Бобруйский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям от всей души поздравляет вас с Международным днем молодости и долголетия!

Пусть радует всегда давление, хорошим будет настроение,

И всё приносит вдохновение, жизнь дарит лучшие мгновения!

И даже если буде стресс – всегда поможет МЧС!

С праздником!

МЧС заботится о вашей безопасности и напоминает:

- убедитесь в исправности отопительных приборов, при необходимости отремонтируйте их;

- пользуйтесь только исправными электроприборами, не перегружайте сеть;

- не оставляйте без присмотра электронагревательные приборы и газовую плиту;

- установите автономный пожарный извещатель – он оповестит о произошедшем возгорании, подав громкий звуковой сигнал.

В случае пожара звоните 112!