Бобруйский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям поздравляет граждан пожилого возраста и напоминает о безопасности
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Уважаемые граждане почтенного возраста!
МЧС заботится о вашей безопасности!
Бобруйский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям от всей души поздравляет вас с Международным днем молодости и долголетия!
Пусть радует всегда давление, хорошим будет настроение,
И всё приносит вдохновение, жизнь дарит лучшие мгновения!
И даже если буде стресс – всегда поможет МЧС!
С праздником!
МЧС заботится о вашей безопасности и напоминает:
- убедитесь в исправности отопительных приборов, при необходимости отремонтируйте их;
- пользуйтесь только исправными электроприборами, не перегружайте сеть;
- не оставляйте без присмотра электронагревательные приборы и газовую плиту;
- установите автономный пожарный извещатель – он оповестит о произошедшем возгорании, подав громкий звуковой сигнал.
В случае пожара звоните 112!