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Экономика

Бобруйский центр ритуальных услуг оштрафован за нарушение законодательства о ценообразовании

mogilevnews 120 0

Бобруйский центр ритуальных услуг оштрафован за нарушение законодательства о ценообразовании

В ходе выборочной проверки бобруйского КУП «Городской центр ритуальных услуг» Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) выявило нарушение законодательства о ценообразовании.

Предприятие оказывало услуги по погребению без экономических расчетов, подтверждающих уровень применяемых им тарифов. Как сообщает ведомство, обязанность обосновывать тарифы возникла у центра ритуальных услуг после того, как в августе 2018 года антимонопольный орган установил его доминирующее положение на рынке услуг по погребению на территории Бобруйска и Бобруйского района.

Экономический суд Могилевской области привлек предприятие к административной ответственности. Сумма наложенного штрафа составила более 2,6 тысячи рублей.

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