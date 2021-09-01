Бобруйские врачи-эпидемиологи прогнозируют всплеск сезонного заболевания – микроспории

Во второй половине августа – конце сентября прогнозируется всплеск сезонного заболевания – микроспории, или стригущего лишая. Заканчиваются летние каникулы, дети возвращаются домой, в детские коллективы. Как правило, медицинские работники выявляют больных во время медицинских осмотров в детских садах и школах.

В основном от микроспории страдают малыши и школьники начальных классов, что вполне объяснимо: большая редкость среди этого контингента встретить ребенка, равнодушного к котятам и щенятам. А именно они чаще всего являются разносчиками микроспории – инфекционного грибкового заболевания, которое еще называют стригущим лишаем. Заболевание проявляется в виде розовато-красных шелушащихся пятен с резкими границами, покрытых отрубевидными чешуйками. Очаги поражения появляются чаще всего на открытых участках тела – лице, шее, руках, но могут быть на ногах и туловище. Попадая на кожу головы, грибок разрушает корни волос. Они становятся хрупкими, обламываются, выглядят как бы подстриженными. Самолечение успеха не приносит. Поэтому нужно сразу обратиться к специалисту – врачу-дерматологу, который с использованием лабораторных методов установит вид возбудителя и назначит лечение. Лечение занимает 2-2,5 месяца и требует терпения.

Попытайтесь установить источник заражения. Если дома есть животное, даже внешне здоровое, не мешкая доставьте его в ветеринарную лечебницу для осмотра. Животных нужно лечить по рекомендациям ветеринарного врача. Ни в коем случае не выбрасывайте больное животное на улицу – этим вы пополните ряды четвероногих бродяжек, кроме того, «подбросите» им источник заболевания.

И напоследок несколько слов о мерах профилактики микроспории. Они элементарны: избегайте контакта с бродячими животными, мойте руки по возвращению домой, приобретая щенка, котенка с рук, обязательно посетите ветеринарную лечебницу. Соблюдая эти несложные меры, вы сохраните здоровье свое и близких.

Татьяна Лемтюгова, помощник врача-эпидемиолога УЗ «Бобруйский ЗЦГИЭ».