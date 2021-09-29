Бобруйские спасатели “зажгли” на сцене

Театральные постановки, художественное слово, песни и танцы – нарушили спокойствие Бобруйского дворца искусств. Бобруйск собрал таланты органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Могилёвской области, чтобы провести конкурс художественной самодеятельности и выяснить кто же из работников МЧС и членов их семей самый талантливый. Участники из разных городов показывали свои номера и, конечно же, выкладывались на полную, чтобы подарить зрителям уйму положительных эмоций. Отдавая дань истории, демонстрировали народные танцы и профессиональную игру на баяне. Не забыли и про новые течения в искусстве показав завораживающие танцы в стиле хип-хоп и мастер-класс по игре на электрогитаре. Конкурс же прошел под эгидой Дня народного единства. В очередной раз спасатели Могилевской области продемонстрировали свои творческие способности и доказали, что за суровыми людьми в форме скрываются творческие и разносторонние личности.