Бобруйские спасатели советуют, как правильно уйти в лес, чтобы благополучно вернуться

«Потерялся в лесу. Найден на вторые-третьи сутки. Обезвожен. Испуган. Жив!». Все чаще такие сообщения мы видим в новостных лентах, причем намеренно бегло читаем те, где исход поисков – трагичен. Каждый думает: «Со мной это не случится. Никогда». До момента, пока мнимая уверенность мгновенно не рассеется от липкого бесконтрольного страха на незнакомой тропе в сгущающихся лесных сумерках.

В этом материале вы не найдете «нравоучений» и сотен правил на тему «что необходимо делать, чтобы не потеряться в лесу». Мы расскажем, какие именно действия приводят к беде. И если вы однажды делали хотя бы по одному из перечисленных далее пунктов, значит, у вас уже были шансы на неудачный поход в лес.

Ознакомьтесь со следующими «АНТИправилами» и решите: насколько ваше очередное путешествие в лес будет безопасным, а возвращение домой – быстрым?

Итак, самые «рейтинговые» ошибки:

никому (родным, друзьям, соседям) не сообщить о том, куда вы направитесь и когда вернетесь домой;

уйти в незнакомые места по неизвестным вам маршрутам;

имея мобильный телефон, оставить его дома или взять незаряженным;

отправиться в лесные угодья с плохим самочувствием;

зная о своих заболеваниях, не взять необходимых лекарств;

уйти в лес, не учитывая погодных условий: накануне ливня, грозы, шквалистого ветра;

«нарядиться» в промокаемую одежду и не предназначенную для походов обувь;

надеть «камуфляжную» одежду, в которой вас не рассмотрит и самый зоркий глаз;

отпустить в лес детей или пожилого человека без сопровождения;

направиться в чащу без еды, воды, ножа, спичек;

игнорировать возможность запоминания и создания ориентиров;

потерявшись – начать паниковать и плутать, передвигаться ночью;

в случае ночевки в статусе «потерявшегося» – улечься спать, никак не обозначив свое местонахождение (фонарем, дымом костра, яркими вещами на дереве и т.д.).

Запомните! Главное для потерявшегося в лесу – выйти к людям, важные ориентиры – линии электропередач, просеки и тропинки. Если вы не смогли выйти из леса, звоните по номерам 101 или 112. При невозможности связаться со спасателями – остановитесь и успокойтесь, не плутайте, тем более в темноте. Организуйте место для ночлега, обозначив его, и ждите помощи, вас обязательно отыщут!

Ознакомиться с правильным «рейтингом» действий, необходимых для безопасного единения с природой, можно в мобильном приложении «МЧС Беларуси: Помощь рядом», а также в тематических разделах «Будь готов» и «Лайфхаки» на сайте 112.by