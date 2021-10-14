Бобруйские спасатели рассказывают о дачной безопасности

СЖИГАНИЕ МУСОРА!

- Учитывайте погоду и не палите костер при сильном ветре. Не сжигайте мусор на сухой траве, приготовьте место для костра, убрав горючие вещества по-дальше. Костер как дети – за ним нужен постоянный присмотр. Также подстрахуйте себя ведром с водой, огнетушителем и другими подручными средствами. Хорошо подойдет для сжигания мусора также металлическая бочка, вкопанная в землю.

МАНГАЛЫ

- Не применяйте для розжига мангала легко воспламеняющиеся жидкости. Убедитесь, что искры от огня не попадут на ближайшие сгораемые конструкции. Уходя, проконтролируйте, чтобы пламя полностью погасло и не создавало угрозы. После использования не прячьте сразу мангал в веранду, беседку или под навес. Дайте мангалу полностью остыть.

ДЕТИ

- Держите детей в поле зрения. Не разрешайте играть на стройке, убедитесь, что все люки, ямы, канализации закрыты. Не разрешайте играть со спичками и возле костра!

Печи, электричество!

Уезжая с дачи, убедитесь что вы не перекалили печь. Тем более не стоит печь оставлять топящейся. Помните, что рядом с печкой нужен металлический лист, который спасет от выпадения углей. Возле печи и на ней не допускается нахождение горючих материалов. Поэтому от привычки положить рядышком дров или постелить на печи покрывало нужно отказаться.

Не забывайте отключать электроприборы. Не используйте неисправные розетки, удлинители, обогреватели. Зачастую на даче мы используем бытовые электроприборы, у которых вышел срок эксплуатации. Однако принцип «для дачи пойдет» приводит к плачевным результатам.

Будьте здоровы и берегите себя!

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