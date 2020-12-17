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Профилактика

Бобруйские спасатели обучают онлайн

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Бобруйские спасатели обучают онлайн

В рамках Республиканской акции «Безопасный Новый год!» бобруйские спасатели проводят онлайн занятия с учащимися города. Посредством программы Zoom работники МЧС напоминают ребятам о главных опасностях зимнего периода, рассказывают, как их избежать. Проверить свои знания помогает интерактивная игра «Шаги спасения». Также работники МЧС приглашают всех школьников поучаствовать в конкурсах от журнала «Юный спасатель» и выиграть полезные подарки не только для себя, но и для всего класса или своих родственников.

Евгений Товстик,
инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского ГРОЧС

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