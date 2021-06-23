Бобруйские спасатели напоминают правила поведения на воде

Плавание и ныряние в незнакомых, необорудованных местах

Смертельно опасно для жизни прыгать с трамплинов и нырять в воду в неизвестных местах. Здесь можно удариться головой о грунт, сломать шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть. Не менее опасно также прыгать головой в воду с плотов, пристаней, дамб и других сооружений.

Важно! Купайтесь только на оборудованных пляжах в зоне, огороженной буйками или поплавками.

Надувные матрасы, камеры и др.

Плавание на надувных приспособлениях опасно, а для человека, не умеющего плавать, часто заканчивается трагически. Надувные камеры, матрасы очень лёгкие, даже слабого ветра и течения достаточно, чтобы отнести их на большие расстояния. Матрас может захлестнуть волной, он может выскользнуть из-под пловца и накрыть его с головой. К тому же любой надувной предмет может иметь скрытый дефект, который не всегда удаётся обнаружить своевременно: из него может выйти воздух и он потеряет плавучесть в любой момент.

Важно! Старайтесь не использовать для плавания надувные матрасы, круги, камеры и др. надувные предметы, т.к. они не являются плавсредствами.

Подростки без присмотра у воды

Дети подросткового возраста порой ведут себя слишком беспечно, самоуверенно, бегают и балуются у воды, не чувствуя никакой опасности. Родители должны понимать, что, сколько бы не было лет ребенку, будь он дошкольником или учащимся, он не должен находиться у воды без присмотра взрослых. И именно родители обязаны поговорить с детьми обо всем, что может произойти, предупредить об опасности и объяснить последствия:

Важно! Правила для родителей:

не отпускайте ребёнка на пляж одного;

не упускайте его из виду, когда он плавает (не стоит полагаться на то, что ребёнок уже большой и отлично плавает);

выбирайте оборудованный пляж, ведь там дежурят спасатели.

Вода ошибок не прощает. Берегите себя и помните про безопасность!