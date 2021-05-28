Бобруйские шинники отмечают профессиональный праздник

На каждом предприятии, в любой организации свои традиции. У «Белшины» одна из них – встречать День химика спортивным праздником. В этом году он прошел 27 мая.

Открыли мероприятие Игорь Вежновец, профсоюзный лидер предприятия, и Сергей Дривило, заместитель генерального директора по идеологической работе и социальным вопросам. Они поздравили участников с профессиональным праздником и пожелали им удачных стартов и заслуженных побед.

Перед началом соревнований команды организовали флешмоб – образовали «живую» надпись «С Днем химика!». Затем все переместились на силовое шоу, которое устроил для коллег грузчик транспортно-складского отдела управления транспорта и логистики «Белшины» Дмитрий Куракин. Он протащил фуру, на которой в виде своеобразной выставки продукции предприятия расположились шесть шин разных типоразмеров. Общий вес составил 18 (!) тонн. После этого зрелища началась легкоатлетическая эстафета, в которой приняли участие представители заводов СКГШ, КГШ, ЗМШ, механического и централизованного подразделения Общества. Призеры и победители получили дипломы, сладкие призы и денежное поощрение. Специальный приз и памятный подарок получил Дмитрий Куракин. Мини-площадка была установлена для желающих сразиться в армрестлинге и армлифтинге.

Ольга Хотько.

Фото Александры Калининой, газета "Шинник".