Бобруйские медики завоевали призы в художественном творческом конкурсе «Многоцветие талантов — 2022»

21 октября на базе учреждения культуры «Могилевский городской центр культуры и досуга» состоялся конкурс самодеятельного художественного творчества «Многоцветие талантов - 2022» на призы Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения.

Конкурс собрал более 50 участников. Все участники проявили себя в артистизме, танцах, яркости исполнения и в мастерстве игры на инструментах.

В итоге бобруйчане стали победителями в номинациях: «Ансамбли» 1 место – ансамбль УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 3»; «Оригинальный жанр» 3 место – Юлия Кисакова и Дмитрий Мазурченко УЗ "Бобруйская городская детская больница" филиал УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 1».

Также членами жюри был отмечен Тимур Крумкачев, УЗ «Бобруйская городская больница СМП им.В.О.Мороза»;

Победители и призеры конкурса были награждены грамотами и ценными подарками.

По материалам Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения.