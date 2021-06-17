Бобруйские медики принимают поздравления

17 июня уютный актовый зал Бобруйской центральной больницы радушно распахнул двери перед коллегами из других городских учреждений здравоохранения и почетными гостями, которые пришли поздравить медицинских работников города на Березине в канун их профессионального праздника.

В этот вечер много добрых слов бобруйские медики услышали от заместителя председателя городского исполнительного комитета Виктории Омелюсик, председателя городского Совета депутатов Михаила Желудова, депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимира Гацко, глав администраций Первомайского и Ленинского районов Виталия Власевича и Александра Лисовского, председателя городской организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Натальи Савоновой, заместителя главного врача БЦБ по стационарной помощи Ольги Кузнецовой.

46 работников системы здравоохранения Бобруйска были удостоены заслуженных наград. А праздничную музыкальную атмосферу виновники торжества создавали сами: поющие медики порадовали коллег душевными композициями.

Подробности в следующем номере «БЖ».