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Спорт

Бобруйские гребцы – в полуфиналах Олимпиады

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Бобруйские гребцы – в полуфиналах Олимпиады
Бобруйчанка Надежда Макарченко в паре с Дариной Пикулевой вышла в полуфинал заездов каноэ-двоек на 500 метров на Олимпиаде в Токио. В своем квалификационном заезде белоруски были третьими, на том же месте финишировали в четвертьфинале.
Владислав Литвинов из Бобруйска пробился в олимпийский полуфинал соревнований байдарок-четверок на 500 метров. В квалификации белорусская команда показала третий результат, а в четвертьфинале — второй.
Продолжение соревнований — в субботу, 7 августа.
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