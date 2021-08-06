Бобруйские гребцы – в полуфиналах Олимпиады

Бобруйчанка Надежда Макарченко в паре с Дариной Пикулевой вышла в полуфинал заездов каноэ-двоек на 500 метров на Олимпиаде в Токио. В своем квалификационном заезде белоруски были третьими, на том же месте финишировали в четвертьфинале.

Владислав Литвинов из Бобруйска пробился в олимпийский полуфинал соревнований байдарок-четверок на 500 метров. В квалификации белорусская команда показала третий результат, а в четвертьфинале — второй.

Продолжение соревнований — в субботу, 7 августа.