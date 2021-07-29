«Бобруйскгромаш» планирует увеличить поставку сельхозтехники в Армению

27 июля в рамках делового визита в Республику Беларусь ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» посетила делегация из Республики Армения во главе с генеральным директором ООО «Армяно-Белорусский торговый дом «Ар-Бе» Геворгом Оганнисяном .

В ходе переговоров, проведённых руководством предприятия, стороны подвели итоги сотрудничества за первую половину 2021 года, определили направления работы по увеличению будущих поставок сельхозтехники в Армению, как по прямым контрактам, так и с привлечением финансовых инструментов ОАО «Промагролизинг».

Генеральный директор ООО «Армяно-Белорусский торговый дом «Ар-Бе» выразил готовность значительно расширить номенклатуру закупаемой сельскохозяйственной техники, а также организовать на своей базе выставку продукции холдинга «Бобруйскагромаш» для ознакомления аграриев Армении с современными агромашинами.