2.513
2.966

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

В стране и мире

«Бобруйскгромаш» планирует увеличить поставку сельхозтехники в Армению

134 0

«Бобруйскгромаш» планирует увеличить поставку сельхозтехники в Армению

27 июля в рамках делового визита в Республику Беларусь ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» посетила делегация из Республики Армения во главе с генеральным директором ООО «Армяно-Белорусский торговый дом «Ар-Бе» Геворгом Оганнисяном .

В ходе переговоров, проведённых руководством предприятия, стороны подвели итоги сотрудничества за первую половину 2021 года, определили направления работы по увеличению будущих поставок сельхозтехники в Армению, как по прямым контрактам, так и с привлечением финансовых инструментов ОАО «Промагролизинг».

Генеральный директор ООО «Армяно-Белорусский торговый дом «Ар-Бе» выразил готовность значительно расширить номенклатуру закупаемой сельскохозяйственной техники, а также организовать на своей базе выставку продукции холдинга «Бобруйскагромаш» для ознакомления аграриев Армении с современными агромашинами.

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿