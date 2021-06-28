Бобруйская горрайинспекция природных ресурсов напоминает правила стоянки транспортных средств у водоемов

В летний сезон желающие провести отдых у воды и порыбачить, приезжают к водоёмам на автомобилях. Но не многие задумываются о правилах парковки транспортного средства у водоёма.

Учитывая регулярные нарушения в части соблюдения режима водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов, Бобруйская горрайинспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды обращает внимание – в границах водоохранных зон и прибрежных полос запрещаются:

мойка транспортных и других технических средств;

стоянка механических транспортных средств до 30 метров по горизонтали от береговой линии.

За нарушение требований статей 53, 54 Водного кодекса Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. № 149-З, а также п.п. 109.15, 109.16 главы 12 раздела II Указа Президента Республики Беларусь 8 декабря 2005 г. № 580 «О некоторых мерах по повышению эффективности рыбохозяйственной деятельности, совершенствованию государственного управления ею» предусмотрена административная ответственность в виде штрафа по части 2 статьи 16.34, а также по части 4 статьи 16.25 кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях в размере до десяти базовых величин, на индивидуального предпринимателя – до двадцати пяти базовых величин, а на юридическое лицо – до пятидесяти базовых величин.