Бобруйская городская организация общественного объединения “БелОИ” приглашает

Бобруйская городская общественная организация «БелОИ», приглашает пройти регистрацию людей с инвалидностью 1,2,3 группы, а также семьи воспитывающие детей инвалидов, проживающих в городе Бобруйске.

Что мы делаем: Защищаем права и интересы людей с инвалидностью в течение 29 лет;

С 1992 года занимаемся интеграцией людей с ограниченными возможностями в общество через занятия физкультурой и спортом, участие в культурно-массовых мероприятиях. Участвуем в работе по созданию без барьерной среды для маломобильных групп населения в рамках государственной программы

Обращаться по адресу: г. Бобруйск, ул Советская 77 б. тел (8-029) 103-27-33.

Время работы: понедельник – четверг с 11.00 – 14.00