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Бобруйская городская детско-юношеская образцовая студия изобразительного искусства «Радуга» объявляет дополнительный набор учащихся

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Бобруйская городская детско-юношеская образцовая студия изобразительного искусства «Радуга» объявляет дополнительный набор учащихся

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