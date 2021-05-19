Бобруйская городская детско-юношеская образцовая студия изобразительного искусства «Радуга» объявляет дополнительный набор учащихся
114 0
+1
+1
Читайте
также
также
-
Бобруйская городская детско-юношеская образцовая студия изобразительного искусства «Радуга» объявляет дополнительный набор учащихся
-
Бобруйчан приглашают на отчетный музыкально-театрализованный концерт детской школы искусств имени Тикоцкого
-
Громкие премьеры на экранах кинотеатров
-
Бобруйчан приглашают на отчетный концерт творческих коллективов детской школы искусств имени Оловникова
-
В Бобруйске состоится региональный форум «Белорусская семья: вчера, сегодня, завтра»
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости