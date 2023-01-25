Бобруйская ассоциация промышленников и предпринимателей провела диалоговую площадку

В январе подводятся итоги прошлого года, анализируются ошибки и достижения, ставятся задачи на новый год. О работе и перспективах промышленного комплекса Бобруйска говорили 25 января на расширенном заседании Президиума Бобруйской ассоциации промышленников и предпринимателей. В нем приняли участие помощник Президента – инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк, представители Могилевской ассоциации промышленников и предпринимателей, руководители городских предприятий.

– Во-первых, мы хотим узнать проблемные вопросы, которые есть и мешают работать при санкционном давлении, – рассказал генеральный директор Могилевской Ассоциации Виктор Красовский. – Во-вторых, для нас очень важно наладить кооперационные связи между предприятиями не только государственной, но и частной форм собственности. И это нам успешно удается. Но за короткий промежуток времени заместить импортные изделия, детали, оборудование, которые нарабатывались десятилетиями, очень сложно. Думаю, сегодняшняя встреча позволит найти точки роста, которые есть и в Бобруйске, и в Могилеве, соединить их и добиться положительных результатов в динамике наших предприятий.

Открывая диалоговую площадку, председатель городской Ассоциации и директор ОАО «Славянка» Теймураз Бочоришвили обратил внимание, что, несмотря на санкционное давление, промышленные предприятия Бобруйска сработали с положительной динамикой и показали значительный рост. Теймураз Николаевич напомнил, что на нынешний год перед ними стоят определенные задачи и нацелил на выполнение доведенных заданий, среди которых одно из важнейших – рост заработной платы.

– Нам есть чем похвастаться, в том числе я говорю и о промышленном комплексе Бобруйска и района, – отметил Леонид Мартынюк. – В недавнем отчете губернатора четко прозвучали приоритеты, по которым будут развиваться Могилевская область в целом и промышленный сектор в частности. Задачи стоят серьезные. Уверен, что при конструктивном обсуждении с руководством крупнейших предприятий Бобруйска были внесены постановочные задачи, которые будут исполняться не только в 2023 году, но и в дальнейшем.

Участники встречи обсудили проблемные вопросы, с которыми сталкиваются предприятия в повседневной работе, внесли предложения, направленные на эффективную деятельность.