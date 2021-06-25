«Бобруйскагромаш» увеличивает поставки сельхозтехники в Российскую Федерацию

24 июня ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» и ООО «Торговый дом «Бобруйскагромаш» подписали дистрибьюторское соглашение о совместном продвижении продукции холдинга на 2021-2022 годы. В соответствии с соглашением, российский партнер продолжит обеспечивать комплексные поставки сельскохозяйственной техники для аграриев Российской Федерации, а также предоставит оптимальные условия для её приобретения и сервисного обслуживания.

ООО «Торговый дом «Бобруйскагромаш» является официальным представителем холдинга «Бобруйскагромаш» в Российской Федерации с 2015 года. За время сотрудничества российским партнером была сформирована товаропроводящая сеть, включающая в себя более 100 дилеров, филиалов и региональных представительств, охватывающих всю территорию страны. Благодаря слаженной и оперативной работе ООО «Торговый дом «Бобруйскагромаш», рост экспортных поставок техники за последний отчетный период составил 150 %.

«Подписание такого соглашения свидетельствует о стабильности и серьёзности двусторонних отношений. Бобруйскагромаш является одним из немногих производителей, выпускающих широчайшую гамму современной техники для эффективного ведения сельского хозяйства», - подчеркнул генеральный директор ООО «Торговый дом «Бобруйскагромаш» Андрей Усик.

«Мы понимаем наше будущее. Мы чувствуем нашего постоянного партнёра. Мы уверенны, что мы будем поставлять сельскохозяйственную технику с нормальными объёмами и приростом в 2021-2022 годах», - отметила генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» Надежда Лазаревич.

«На предстоящем Форуме регионов Беларуси и России между нашими организациями будет подписан крупный контракт на поставку техники во втором полугодии. В ближайшей перспективе холдинг «Бобруйскагромаш» будет только расширять своё присутствие на рынке Российской Федерации за счет номенклатуры продаж, увеличения доли в уже освоенных сегментах рынка и выхода на новые – поделился планами на ближайшее будущее маркетинг-директор по работе на рынках Республики Беларусь и Ближнего зарубежья Владимир Дайнеко.