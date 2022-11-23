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Экономика

«Бобруйскагромаш» усиливает сотрудничество с БНТУ

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«Бобруйскагромаш» усиливает сотрудничество с БНТУ

Предприятие «Бобруйскагромаш» посетил профессорско-преподавательский состав факультета маркетинга, менеджмента, предпринимательства Белорусского национального технического университета.

Гостей ознакомили с производственным процессом, основными направлениями деятельности холдинга, рассказали о проводимой научно-исследовательской работе, сообщили на предприятии. Состоялся круглый стол, в ходе которого были определены основные направления двустороннего сотрудничества в части подготовки квалифицированных кадров для «Бобруйскагромаша» на основе изучения требований к специалисту, прохождения производственной практики на базе предприятия, организации переподготовки и повышения квалификации работников и специалистов холдинга в БНТУ, а также проведения совместных мероприятий и конкурсов.

Напомним, недавно между «Бобруйскагромашем» и БНТУ был подписан договор о совместной деятельности по организации работы филиала кафедры «Экономика и управление инновационными проектами в промышленности» на предприятии.

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