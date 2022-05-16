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Экономика

«Бобруйскагромаш» удостоен премии Правительства Беларуси в области качества

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«Бобруйскагромаш» удостоен премии Правительства Беларуси в области качества

За достижение значительных результатов в области качества и конкурентоспособности производимой продукции, оказываемых услуг или выполняемых работ, внедрение инновационных технологий и современных методов менеджмента звание лауреата присуждено 15 предприятиям. В их числе – ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш».

Конкурс на соискание Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества проводится ежегодно, начиная с 1999 г., и является самым авторитетным проектом в республиканском конкурсном движении за качество. Его проведение позволяет выделять среди белорусских организаций предприятия-лидеры, которые выстраивают стратегию и тактику своего развития на основе качества, и обеспечивает признание их достижений на государственном уровне. Участники конкурса берут на вооружение современные принципы и идеи, воплощенные в модели Премии Правительства, демонстрируют уверенное владение эффективными методами менеджмента, высокую результативность и устойчивое развитие.

Лауреатам вручаются диплом и символ Премии Правительства, а также предоставляется право использования в течение трех лет изображения эмблемы Премии Правительства при маркировке продукции и на ее упаковке, в рекламных целях и документации.

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