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Экономика

«Бобруйскагромаш» трудится над новым проектом

bobruiskagromach.com 73 0

«Бобруйскагромаш» трудится над новым проектом

16 декабря на «Бобруйскагромаше» состоялась знаковая встреча специалистов конструкторских служб холдинга, представителей УП «Витоблгаз», ООО «Технологии земледелия» и УП «СКБ Запад».

Основная цель совещания – совместный проект создания на базе распределителя удобрений РУ-8 машины, оптимизированной для работы с электронными картами дифференцированного внесения удобрений. Данная технология предусматривает возможность корректировки нормы внесения питательных веществ в зависимости от ситуации на каждом отдельном участке поля.

Использование подобной техники в агропромышленном комплексе обеспечит более эффективное и равномерное внесение минеральных удобрений, значительно уменьшит затраты на их приобретение и повысит урожайность сельскохозяйственных культур.

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